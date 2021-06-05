النصف_الحلو.. أزياء ربيع وصيف 2021 تتألق بألوان حيوية لإطلالة عصرية

المصدر: الامارات اليوم

تتميز موضة ربيع وصيف 2021 بالكثير من الألوان، وتطغى على الموسم العديد من التدرجات التي تعكس موضة الشارع، وتشمل الألوان الأساسية والثانوية، مثل الأخضر والأحمر والأزرق الكلاسيكي، باعتبارها الأكثر رواجاً لعام 2021، ويمكن تنسيقها معاً للتألق بإطلالة عصرية وأنيقة.

ومن المعروف أن صيحات الألوان تتغير باستمرار مع تطوّر نظرة الجيل للجمال، كما ترتبط بالحالة المزاجية التي تدفع الشباب لاختيار ألوانٍ جديدة كل أسبوع أو يوم، إضافة إلى التأثر بأزياء أحد المشاهير أو حتى الألوان المفضلة لدى الأصدقاء المقربين. وتؤدي هذه التغييرات إلى صعوبات في تحديد تفضيلاتنا، لكنها غالباً ما تسبب نضوج ذوقنا، وتوصلنا لاكتشاف ذوقنا الخاص. وبمرور الوقت، نتجاوز مرحلة البحث ليتكوّن لدينا تصوّر أوضح حول تفضيلاتنا للألوان، وتواصل الألوان منحنا السعادة عند تنسيق ملابسنا مع طلاء الأظافر.

وعلى الرغم من أنّ الألوان تحمل دلالات مختلفة، يدعو هذا الموسم إلى اعتماد الألوان الأساسية دون التقيد بأي دلالات، من خلال بناء علاقة جديدة مع هذه الألوان، ومنحها الفرصة لتعبر عن نفسها.

قد لا تعتبر المساحات اللونية المتجاورة مفهوماً جديداً، إلّا أن علامة GANT قامت بتطويرها هذا الصيف، وتدعو الجميع إلى الاستفادة من المواسم الانتقالية لجمع الألوان مع بعضها بأسلوب يُبرز كلاً منها بشكل مستقلّ. وتتميز تشكيلة العلامة الموسمية بألوان جريئة تشبه المشاهد الحيوية في الشوارع، لتحتفي هذا الموسم بنمط حياة المدينة، مع أزياء جذابة ومفعمة بالمرح والألوان.

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