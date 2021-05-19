5 فيتامينات في البروكلي.. كنز فوائد للصحة

المصدر: برلين - د.ب.أ

يتمتع البروكلي بفوائد صحية جمّة؛ إذ يمد الجسم بفيتامينات ومعادن مهمة للصحة من ناحية، ويساعد على التمتع بالرشاقة من ناحية أخرى.

وأوضح خبراء المركز المركز الاتحادي الألماني للتغذية أن البروكلي غني بفيتامين A المهم للنظر، وفيتامين B9 (الفوليك) المفيد للقلب، وفيتامين C المهم للمناعة وكذلك فيتامين E المفيد لجمال وشباب البشرة، وفيتامين K الضروري لصحة عظام والأسنان.

كما يزخر البروكلي بالحديد المهم للدم والزنك المهم للمناعة والكالسيوم المهم للعظام والأسنان والبوتاسيوم المهم للأعصاب والعضلات والمغنيسيوم المهم للأعصاب والعضلات والعظام.

ويمتاز البروكلي بأنه قليل السعرات الحرارية ويزخر بالألياف الغذائية، التي تساعد على إطالة الشعور بالشبع وتحارب نوبات الجوع الشديد، ما يسهم في إنقاص الوزن.

وبالإضافة إلى ذلك، يشتمل البروكلي على مادة «جلوكوسينولات»، التي تتمتع بتأثير مضاد للأكسدة. وتعمل هذه المادة على حماية خلايا الجسم وتمنع تكاثر البكتيريا الضارة.



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