6 أطعمة تطيل العمر .. و5 أخرى قد تقصره

كشفت دراسة جديدة أن مجرد وجود تفضيلات غذائية معينة قد يحدث فرقا في طول العمر، بعد أن حدد باحثون ستة أطعمة ومكونات مرتبطة بطول العمر، وخمسة أخرى مرتبطة بقصر العمر.

وشارك أكثر من 177 ألف شخص من جميع أنحاء المملكة المتحدة في الإجابة عن أسئلة حول تفضيلاتهم الغذائية. وبدلا من الطريقة التقليدية التي تطلب من المشاركين تذكر ما تناولوه في الأيام أو الأسابيع الأخيرة، سأل الباحثون الناس ببساطة عما يحبون تناوله، وهي طريقة أكثر موثوقية لتحديد ما يتناوله الناس على مر الوقت، لأن التفضيلات تبقى ثابتة بينما ما نأكله فعليا يتغير باستمرار.

وبعد سؤال المشاركين عن أطعمتهم المفضلة، تحقق الباحثون لمعرفة من ما يزال على قيد الحياة بعد أكثر من ثلاث سنوات، وكشفت الدراسة أن بعض الأطعمة والمشروبات ترتبط بارتفاع خطر الوفاة، وكانت المشروبات الغازية (الصودا) في المقدمة، حيث ارتبطت بزيادة خطر الوفاة بنسبة 38%. وجاءت مشروبات صودا الدايت في المرتبة الثانية بنسبة 23%، وهي مشكلة صحية معروفة ارتبطت بالسمنة واضطرابات تنظيم سكر الدم، وقد تؤثر أيضا على قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية الأخرى.

وبعد الصودا، ظهر مشروبان آخران في القائمة: الشاي بالسكر، الذي ارتبط بزيادة خطر الوفاة بنسبة 22%، والحليب كامل الدسم بنسبة 18%. ويمكن لكليهما أن يمنح سعرات حرارية أكثر من الشاي غير المحلى أو الحليب منزوع الدسم، حسب الكمية المستهلكة.

أما رقائق الذرة (الكورن فليكس)، فكانت الطعام الأخير المرتبط بارتفاع خطر الوفاة بنسبة 20%، ما يؤكد ما نعرفه عن الأطعمة فائقة المعالجة: فهي لا تزيد السعرات الحرارية فحسب، بل تحتوي أيضا على إضافات ومكونات غير مفيدة للصحة.

لكن تجدر الإشارة إلى أن جزءا صغيرا فقط من المشاركين (نحو 3300 شخص) توفوا خلال الدراسة، ما يجعل المعلومات حول الأطعمة المرتبطة بارتفاع معدل الوفيات أقل تمثيلا.

ووجد الباحثون أن تفضيل ستة أطعمة ومكونات محددة ارتبط بانخفاض كبير في خطر الوفاة. وبعض هذه التفضيلات لا يتم تناولها عادة بمفردها، مثل زيت الزيتون البكر الممتاز الذي ارتبط بانخفاض خطر الوفاة بنسبة 33%، والفلفل الأسود بنسبة 28%، ما يشير إلى أن طهي الطعام في المنزل قد يفيد الصحة ويقلل السعرات الحرارية وخطر الأمراض المزمنة مثل السكري.

وكان الهليون والبروكلي الأقوى ارتباطا بانخفاض خطر الوفاة بنسبة 31%، يليهما القرع الجوزي (أو القرع العسلي) بنسبة 25%، ثم الباذنجان بنسبة 21%. لكن القائمة لا تتوقف هنا، فقد أظهر الخبز الكامل انخفاضا كبيرا في معدل الوفيات بمستوى مشابه لزيت الزيتون، كما ارتبط السبانخ والسلطة والبصل والفطر والعدس والفاصولياء والفلفل الحلو بطول العمر.

وبشكل عام، تدعم هذه النتائج أهمية إدراج المزيد من الأطعمة الكاملة والمنتجات الطازجة والألياف في النظام الغذائي. وجميع الأطعمة المرتبطة بانخفاض خطر الوفاة هي من الأطعمة الأساسية في النظام الغذائي المتوسطي، الذي ثبت أنه يساعد في التحكم بالوزن، والحفاظ على صحة الدماغ، وتقليل خطر عدد من الأمراض الأيضية.