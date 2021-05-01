ليفربول: الآلاف يشاركون بلا كمامات أو تباعد في حفل ضمن برنامج تجريبي

المصدر: لندن - د.ب.أ

شاركت الآلاف في حفل استمر طوال الليل في ليفربول، في أول ليلة تفتح فيها النوادي الليلية أبوابها بشكل قانوني في بريطانيا، منذ بداية إغلاقات جائحة كورونا، دون ارتداء الكمامات ودون الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وقصد نحو 3000 من مرتادي الحفلات حلبة الرقص في مستودع بمدينة ليفربول، في شمال غرب البلاد مساء أمس الجمعة.

ونظم الحفل في إطار برنامج تجريبي للحكومة البريطانية لاختبار ما إذا كان يمكن تنظيم فعاليات كبيرة بأمان خلال جائحة فيروس كورونا. وستقام فعالية أخرى اليوم السبت.

وتحتم على جميع المشاركين تقديم اختبار سلبي لفيروس كورونا، لم يمر عليه أكثر من 24 ساعة، وسيخضعون لاختبار آخر بعد خمسة أيام من الحفل. ولم يشترط عليهم ارتداء الكمامات أو المحافظة على التباعد الاجتماعي في المكان.

وشدد منتج الحفل، سام نيوصن، على أن المشروع كان مطلوباً بشدة في هذا المجال الذي تضرر بشدة جراء قيود مكافحة الوباء.

وقال مدير الصحة العامة في ليفربول، مات أشتون، إنه سيتعين على من تأتي نتيجة اختباراته إيجابية بعد الحفل الخضوع للعزل.

ونقلت وكالة أنباء «بي ايه ميديا» البريطانية عن أشتون القول: «سوف نتابعهم ونسألهم عن الأماكن التي قصدوها ومن خالطوهم».

وأعرب أشتون عن توقعه بألا تأتي نتيجة أي مشارك في المشروع إيجابية.

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