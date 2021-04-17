النصف_الحلو.. «إيسوس» تطلق تشكيلة رمضان.. أزياء منزلية بلمسة أنيقة

كشفت «إيسوس»، منصة التجزئة الرقمية المتخصصة في عالم الموضة، عن إطلاق متجر حصري لشهر رمضان، تتيح من خلاله مساحة لعرض أجمل التشكيلات العصرية من الأزياء المحافظة، مع خيارات مميزة من الملابس المنزلية، ومستحضرات العناية بالبشرة، والهدايا، وغيرها الكثير.

وتضم التشكيلة مجموعة شاملة من الأزياء المحتشمة، بتصاميم طويلة، وأقمشة غير شفافة، وقطع بأكمام طويلة يمكن تنسيقها مع بعضها بكل انسجام. وتقدم هذه المجموعة الأزياء المنزلية بلمسة أنيقة، مثل الكنزات الطويلة التي تشبه الفساتين، بينما تضفي التصاميم سهلة الارتداء من القطع المتناسقة على خزانة الملابس اليومية لمسةً عصرية. كما توفّر التشكيلة خيارات مميزة للتألق في موسم العيد من تصاميم الجامبسوت المزينة بنقشات الأزهار، وبدلات التوكسيدو المزخرفة، والقطع الأساسية المتألقة بتفاصيل احتفالية، مثل فساتين الساتان اللامعة بقصات ملفوفة حول الجسم. وتحفل تشكيلة العلامة من الأزياء المحافظة بكل القطع التي تلبي احتياجات السيدة العصرية، من فساتين الترتر الطويلة بحضورها اللافت إلى الابتكارات المتّسقة.

كما تعرض المنصة إبداعات جديدة وحصرية لأكثر من 240 علامة تجارية، مع ابتكارات «إيسوس» الخاصة بمستحضرات العناية بالوجه والجسم. وتشمل العروض اليومية التي تطرحها المنصة خيارات متنوعة من منتجات العناية بالبشرة والشعر ومستحضرات التجميل والصحة، وكل ما يتعلّق بهذا القطاع.

ولا تخلو التشكيلة من خيارات الهدايا الراقية للتعبير عن التقدير للأحبة، مثل المجوهرات المطلية بالذهب، ومجموعات العناية بالبشرة والتجميل وهدايا الأدوات المنزلية المميزة. أمّا الذين لم يختاروا ما يناسبهم حتى الآن، فيمكنهم الاستفادة من قسائم هدايا «إيسوس» التي تتيح لهم أسهل طريقة لربح الهدايا.

كما تعرض المنصة إطلالات مستوحاة من الأزياء المحافظة بتنسيق من رنيم الرافي وآية البرقاوي ولانا حطاب، اللواتي سيقدّمن إطلالات رائعة طوال أيام العيد. وتنصح المنصة زوارها بمتابعة أحدث الصيحات على قنوات إيسوس للتواصل الاجتماعي، حيث يمكنهم تصوير أو رفع الصور المفضّلة عبر أداة بحث ستايل ماتش، التي تتيح تنسيق الإطلالة عبر تقنية البحث في الصور الخاصة بالموقع، وإيجاد الخيار الأنسب من بينها.

تعرض المنصة إطلالات مستوحاة من الأزياء المحافظة بتنسيق من رنيم الرافي وآية البرقاوي ولانا حطاب.

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