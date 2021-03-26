«الأزياء الإيطالية في دبي» مجموعات لربيع وصيف 2021

يستضيف «غاليري لافاييت» مجموعة مختارة من أزياء ربيع/‏‏صيف 21 من ثماني علامات أزياء إيطالية بارزة مشاركة في مبادرة «الأزياء الإيطالية في دبي»، وهو مشروع مخصص لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير ما تصنعه المهارات اليدوية الإيطالية الشهيرة في الإمارات.

وستعرض مجموعات من الملابس الجاهزة والإكسسوارات من مجموعات ربيع/‏‏صيف 21 المرغوبة لمدة أربعة أيام، على منصات في الطابق الأول في قسم النساء في قسم Glamour. وسيقام حفل الإطلاق في هذا المتجر المتعدد الأقسام لتعريف المجتمع العصري في الإمارات بهذه المواهب والإبداعات الإيطالية القادمة من منطقة إميليا رومانيا.

وسيقدم «غاليري لافاييت» مزيداً من الدعم لهذه المبادرة، من خلال اختيار أربع علامات أزياء وعرض منتجاتها في المتجر لمدة شهرين، والعلامات التجارية المختارة هي Joy Meribe

وAnthemis من Artico وC.ALLA وOrequo.

من جهته، قال المدير العام في «غاليري لافاييت دبي»، باسكال أبشي: «يسعدنا أن ندعم هذه المبادرات الرائعة. فالهدف من المشروع هو جلب الأزياء الإيطالية الأصيلة وتصميماتها الرائعة إلى الإمارات».

ويعتبر «غاليري لافاييت» المنصة المثالية لمثل هذه الأنشطة، لما يتميز به من موقع جميل في أكبر مركز تجاري في الشرق الأوسط. ويسعدنا أيضاً أن نقدم لعملائنا مجموعة جديدة ومثيرة من العلامات التجارية المتوافرة حصرياً في «غاليري لافاييت».

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