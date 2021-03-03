الدهون البنية المختفية في الجسم.. كيف يمكن تنشيطها؟

المصدر: برلين - د.ب.أ

ذكرت مجلة «فرويندين» الألمانية أن تراكم الدهون في الجسم يمثل مشكلة كبيرة لدى كثيرين، إذ تحرمهم من الحصول على قوام صحي.

وأضافت أن هناك نوعاً من الدهون المختفية في الجسم قد يساعد على إنقاص الوزن، ويسمى هذا النوع باسم الدهون البنية؛ إذ تحرق الخلايا الدهنية البنية الطاقة لتنتج الحرارة في الجسم عند الشعور بالبرد، على عكس الدهون البيضاء التي تخزن الطاقة.

وتساعد الخلايا الدهنية البنية على إنقاص الوزن، لأن لها تأثير إيجابي على التمثيل الغذائي والصحة، وذلك اعتماداً على وظيفتها في توليد الحرارة من أجل الحفاظ على درجة حرارة الجسم، ولونها بني بسبب وجود كميات كبيرة جداً من الميتوكوندريا، وهي محطات توليد الطاقة في الخلية.

وتكمن المشكلة في أن تراكم الدهون له تأثير سلبي على عملية التمثيل الغذائي ويمرض الجسم، وهناك مشكلة أخرى وهي أن تراكم الدهون على أعضاء حيوية مثل القلب والكبد، يجعل هناك خللاً في أداء مهامها سواء بشكل كامل أو جزئي.

ويمكن تنشيط الدهون البنية عن طريق تناول التوابل الحارة أو المواد الطبيعية مثل الشاي والقهوة، وخفض درجة الحرارة أو استخدام الماء البارد عند غسل اليدين والاستحمام.

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