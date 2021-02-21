علماء أميركيون يستنسخون النمس الأسود الأقدام

المصدر: واشنطن - رويترز

نجح علماء أميركيون في استنساخ حيوان النمس الأسود الأقدام المعرّض للانقراض، وذلك باستخدام خلايا مجمدة من إحدى إناث هذا الحيوان، كانت قد نفقت منذ عقود، وذلك في أول استنساخ لنوع معرّض لخطر الانقراض في الولايات المتحدة.

وخطت جهود استعادة هذا النمس خطوة جريئة، في 10 ديسمبر الماضي، بولادة إليزابيث آن المستنسخة من خلايا الأنثى (ويلا)، التي عاشت قبل أكثر من 30 عاماً، حسبما قالت المؤسسة الأميركية للأسماك والحياة البرية.

وقالت مديرة منطقة الجبال والبراري التابعة للمؤسسة، نورين والش: «رغم كون هذا البحث أولياً، فهو أول استنساخ لنوع معرّض للانقراض في أميركا الشمالية، ويتيح وسيلة واعدة لجهود الحفاظ على النمس الأسود الأقدام».

وهذا النوع هو الوحيد من حيوانات ابن عرس، التي موطنها أميركا الشمالية، وكان يُعتقد أنه انقرض، لكنه ظهر بعدما كاد يختفي للأبد عندما اكتشف مزارع في ولاية وايومنج عدداً صغيراً منه في أرضه عام 1981، وتم جمع هذه الحيوانات وإدراجها في برنامج استيلاد لاستعادة النوع.

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