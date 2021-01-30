أيهما أفضل للصحة.. الحليب كامل الدسم أم قليله؟

المصدر: بون - د.ب.أ

يفضل البعض شرب الحليب كامل الدسم، بينما يفضل آخرون قليل الدسم، ولكل فريق أسبابه ودوافعه.. فأيهما أفضل للصحة؟

للإجابة عن هذا السؤال أوضحت الجمعية الألمانية للتغذية أن الحليب كامل الدسم يحتوي على الدهون بمعدل 57ر3 غرام لكل 100 غرام، بينما يحتوي قليل الدسم على الدهون بمعدل 6ر1 غرام لكل 100 جرام فقط.

وأضافت الجمعية أن الحليب كامل الدسم يحتوي على الفيتامينات مثل A وD وE وK بكمية أكبر من قليل الدسم، ولكنه يحتوي في الوقت نفسه على سعرات حرارية أكثر.

ومن ناحية أخرى؛ أشارت الجمعية إلى أن الكمية اليومية الموصى بها للبالغين تتراوح بين 200 و250 غراماً من الحليب أو منتجات الألبان كالزبادي أو الكفير أو اللبن الرائب، بالإضافة إلى 50 إلى 60 غراماً من الجبن.

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