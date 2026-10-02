أشياء تفعلها قبل النوم تسرق النوم من عينك

كشفت خبيرة أعصاب عن أسباب جديدة وغير مطروقة تؤثر سلباً على جودة النوم والنوم العميق.

وتقول الطبيبة ليديا تشيجيكوفا أن استخدام الأجهزة الإلكترونية ومشاهدة المحتوى العاطفي، والتدخين، وحل مشكلات العمل، وتناول وجبة عشاء دسمة، كلها عوامل إذا حدثت قبل النوم تؤدي إلى نوم مضطرب وغير مريح.

وأضافت أنه "إذا استمرت هذه العادة، فقد تؤدي مع مرور الوقت إلى اضطراب الساعة البيولوجية وفقدان نمط النوم الطبيعي. كما أن مشاهدة المحتوى العاطفي قبل النوم، مثل أفلام الإثارة والرعب، تؤثر سلبا في النوم، إذ إن الضوء الأزرق المنبعث من الشاشة يثبط إنتاج الميلاتونين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم النوم. ومن العوامل الضارة أيضا حدوث خلافات عاطفية في الليل، إذ يصبح الجهاز العصبي في حالة من النشاط المفرط، ولا يدخل في "وضع النوم"، لأن الدماغ لا يستطيع الانتقال بسرعة إلى حالة الراحة".

ووفقا لها، يؤثر التدخين قبل النوم سلبا في جودة النوم أيضا، لأن النيكوتين يعمل كمنبه، ما يزيد معدل ضربات القلب وضغط الدم ويحفز الجهاز العصبي.

وبالإضافة إلى ذلك، قد يؤثر حل المشكلات المتعلقة بالعمل ووضع خطط معقدة قبل النوم سلبا في جودة النوم، بسبب استمرار نشاط الدماغ. كما أن الإفراط في تناول السوائل قبل النوم يعد عاملا مؤثرا، لأنه قد يسبب الاستيقاظ أثناء الليل.

وتشير الطبيبة إلى أن تناول وجبة دسمة قبل النوم يؤثر سلبا في جودة النوم، وتنصح بتناول وجبة خفيفة قبل النوم بثلاث إلى أربع ساعات.