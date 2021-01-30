النصف_الحلو.. Aquae Jewels تطلق مجوهراتها لربيع وصيف 2021

تتخصص Aquae Jewels في تصميم قطع المجوهرات الجاهزة والمصممة حسب الطلب من الذهب عيار 18 قيراطاً والألماس والأحجار الكريمة، وتستوحي إلهامها لتشكيلة ربيع وصيف 2021 من صيحات الموضة في لندن ونيويورك وميلانو وباريس. وتحمل التصاميم طابعاً عصرياً حيوياً مستوحى من أسلوب رواد الموضة المُلهمين، الذين يحرصون على تخطي المألوف، وابتكار أساليب جديدة للتألق بأجمل قطع المجوهرات.

وتعكس تصاميم تشكيلة Aquae Jewels توجهات الموضة الحالية ومواكبتها لتفاصيل حياتنا اليومية، حيث تتبنى العلامة فلسفة عصرية ومتجددة، بدءاً من تصاميمها العصرية والفاخرة، وصولاً إلى الإبداعات الكلاسيكية المبتكرة. وتطغى الرموز الانسيابية على تشكيلة موسم ربيع وصيف 2021، حيث تتدلى من القلائد الناعمة أو أقراط الأذن على شكل طبقات من السلاسل. وتضم التشكيلة الجديدة العديد من التصاميم على شكل نجوم متألقة. في حين تشكّل القلائد التي تحمل الأحرف أبرز عناصر التشكيلة، حيث تواكب الصيحات العالمية، وتمنح إطلالة لافتة. وتعكس التشكيلة فلسفة العلامة التي تتمحور حول التألق بمجوهرات تعكس الأسلوب الشخصي لكل سيدة. وتتألق التشكيلة بتصاميم فريدة من الذهب الملوّن والأحجار الكريمة، بما يعكس أسلوباً مميزاً في تصميم المجوهرات، إضافة إلى لمسات حيوية ومتجددة من حجر الملاكيت الأخضر وعرق اللؤلؤ باللون الأبيض والوردي الفاتح وحجر التوباز الأزرق.

وتضم التشكيلات سلاسل وأساور وخلاخل تبرز جمال إطلالة السيدة العصرية، وتضفي عليها لمسة من الثقة. وتعكس الأقراط والقلائد والخواتم ملامح الأنوثة، وتجسّد عند تنسيقها مع بعضها شخصية المرأة المتحررة والمبدعة. وتشكل الأنوثة إحدى القيم الجوهرية للعلامة، حيث تحرص على تصميم الخواتم المتنوعة ومجوهرات البطن احتفاءً بالشخصية الجريئة للمرأة العصرية.

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