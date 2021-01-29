أين تذهب.. «ذا إتش» يطلق «شتاء المغامرات» مع عالم «آي إم جي دبي»

كشف فندق «ذا إتش دبي» عن إطلاق «شتاء المغامرات»، بالشراكة مع وجهة المغامرات العالمية «آي إم جي» عالم من المغامرات. وهي تجربة عائلية لا تنسى ابتداءً من 475 درهماً، حيث ستحصل العائلة على إقامة فاخرة وتذاكر دخول مجانية إلى «آي إم جي» عالم من المغامرات، شاملة وجبة الفطور وتذكرتين مجانيتين للبالغين والأطفال تحت طول 105 سنتيمترات مؤهلون للدخول المجاني، وأي تذاكر إضافية يمكن شراؤها بسعر خاص من مكتب الكونسيرج في فندق «ذا إتش دبي».

للاستمتاع بتجربة «آي إم جي» عالم من المغامرات واكتشاف مناطق المغامرات الأربع الرائعة: مارفل، وكارتون نتورك، ومنطقة الوادي المفقود، وآي إم جي بوليفارد في أكبر مدينة ترفيهية في دبي.

كما ستحصل العائلات التي تحجز الباقة على خصم 50% على الغرفة الثانية، ووجبة من قائمة انتقائية أو بوفيه إفطار في مطعم «إيت أند ميت» الشهير داخل الفندق. وضمان تسجيل الوصول المبكر وتسجيل المغادرة المتأخر، إضافة إلى دخول المسبح في الهواء الطلق، واستديو درّاجات البيلوتون وصالة الألعاب الرياضية.

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