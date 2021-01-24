بشرة اليدين تتطلب عناية خاصة

المصدر: ميونيخ - د.ب.أ

أوضح خبراء أن التجاعيد سرعان ما تظهر على اليدين لأن بشرة اليدين رقيقة وحساسة للغاية، فضلاً عن أنها أكثر عُرضة لعوامل الإجهاد، مثل أشعة الشمس، وأضاف الخبراء - كما أوردت مجلة In-style المعنية بالصحة والجمال - أنه يمكن محاربة التجاعيد من خلال العناية الجيدة باليدين بمستحضرات العناية، المحتوية على مواد فعالة مضادة للشيخوخة، مثل فيتامين E الذي يعمل على تجديد البشرة وترطيبها، وباعتباره مضاداً للأكسدة يحارب فيتامين E ما يعرف بالجذور الحرة (Free Radicals)، التي تُعجّل بالشيخوخة وظهور التجاعيد، كما تساعد خلاصة الطحالب الدقيقة على تجدد البشرة، في حين يعمل زيت الجوجوبا على تحسين مرونة البشرة ومظهرها المشدود المفعم بالشباب والحيوية.

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