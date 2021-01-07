4 خطوات تساعدك على النشاط في الشتاء

المصدر: نيودلهي - د.ب.أ

دائماً تصاحب الشتاء المهمة الأصعب لترك دفء الفراش والغطاء والذهاب للركض. وحالما تتراجع درجات الحرارة يبدأ أكثر الأشخاص تحمساً للرياضة بالتواني.

إذا كنت تعاني للحفاظ على جدول التمارين الذي تفوقت فيه خلال أشهر الصيف، فأنت لست بمفردك.

ورغم أن الجو بارد فإنه وقت مناسب لتبني جدول تمارين صارم، وهنا أربع خطوات يمكن أن تكون مفيدة للتحفيز على ممارسة التمارين خلال الفصل البارد:

احصل على المستلزمات الملائمة:

- رغم أن هذه يمكن أن تبدو أكثر نصيحة عادية لكنها ذات أثر كبير. فالقفازات وعصابة الرأس لتغطية الأذنين ستقلل خطر الإصابة بنوبة برد، بحسب موقع هندوستان تايمز.

حدّد الهدف:

التركيز على هدف هو العنصر الرئيس على إبقاء الدافع. ويجب تحديد أهداف للياقة البدنية وتذكير نفسك بكيف ستشعر عند الانتهاء من الكيلومترات المحددة.

اعثر على صديق:

مع الأصدقاء تصبح الأمور أسهل، حتى إذا كان ذلك يعني الركض أو الهرولة في الصباح، ويمكن بعد ذلك الدردشة أو الاستمتاع بكوب من الشاي.

اجعل الأمور ممتعة:

تقول ناميتا بيبارايا، معلمة اليوغا والأيورفيدا (الطب البديل) ومؤسسة «يوجاناما»: «تذكر دائماً أن تكون التمارين متنوعة لتشمل تدريب وزن الجسم/‏القوة، أو ممارسات التأريض مثل هاثا يوغا». والتأريض هو ممارسة ربط الجسم بالأرض عن طريق لمس الجلد بمادة موصلة، مثل: العشب والرمل.

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