وصفات بسيطة لتخفيف حرقة المعدة

المصدر: برلين - د.ب.أ

أكد أطباء في الجمعية الألمانية لطب الجهاز الهضمي أن تناول الأطعمة الدسمة والوجبات الثقيلة، يتسبب في الإصابة بحرقة المعدة، التي تتمثل أعراضها في ألم حارق، والتجشؤ المتكرر والشعور بضغط في المعدة، بسبب ارتجاع حمض المعدة.

ولمواجهة حرقة المعدة يقدم أطباء الجمعية خمس نصائح:

-- شرب كوب ماء فاتر من الصنبور أو كوب من الحليب، إذ يعمل ذلك على تخفيف حمض المعدة.

-- يمكن مواجهة حرقة المعدة من خلال رياضة المشي بعد تناول الطعام الدسم.

-- من المهم رفع الجزء العلوي من الجسم بعض الشيء أثناء النوم.

-- مضغ العلكة يعمل على تنشيط إفراز اللعاب، ومن ثم تخفيف حمض المعدة.

-- للوقاية من حرقة المعدة عموماً، ينبغي تناول كميات قليلة من الطعام موزعة على مدار اليوم، مع الابتعاد عن الوجبات الثقيلة والأطعمة الدسمة والنيكوتين.

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