حمامات «الساونا».. عدوة بعض الأدوية

المصدر: دوسلدورف - د.ب.أ

حذرت الرابطة الألمانية للأندية الصحية من أن «الساونا» قد يكون لها تأثير سلبي في مفعول بعض الأدوية.

وأوضحت الرابطة أن استعمال بعض اللصقات المخصصة للتخلص من الآلام، أو الإقلاع عن التدخين، داخل غرف الساونا - على سبيل المثال - يؤديان إلى نفاد المزيد من المواد الفعالة إلى الدم عبر الجلد، ما يزيد مفعولها على نحو غير صحي.

كما ينبغي عدم استعمال بعض أنواع المراهم، المخصصة لعلاج الروماتيزم، قبل الذهاب إلى «الساونا»؛ إذ قد يؤدي ذلك إلى تهيّج الجلد بشدة.

ويتعين على مرضى السكري عدم اصطحاب مضخة الأنسولين معهم، عند الذهاب إلى «الساونا»؛ نظراً لأن الأنسولين لا يتحمل درجة الحرارة المرتفعة.

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