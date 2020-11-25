الذكريات تخلق «بصمات» تكشف طريقة تنظيم العقل

المصدر: نيويورك - د.ب.أ

أظهر بحث جديد كيف يمكن ملاحظة الاختلافات في نشاط المخ، من خلال كيفية إعادة تصور الأشخاص لسيناريوهات مشتركة. ويمكن استخدام هذه البصمات العصبية في النهاية لفهم ودراسة وحتى تحسين معالجة الاضطرابات مثل مرض الزهايمر.

وقال الأستاذ المساعد في معهد ديل مونتي لعلم الأعصاب بجامعة روشستر فينج لين: «عندما يتخيل الناس أنواعاً متشابهة من الأحداث، فإن كل شخص يفعل ذلك بشكل مختلف، لأن لدى كل منهم تجارب مختلفة.. يوضح بحثنا أنه يمكننا فك شفرة المعلومات المعقدة في العقل البشري عن الحياة اليومية وتحديد (‏‏‏البصمات‏‏‏) العصبية، التي تنفرد بها التجربة التي يتذكرها كل فرد». ولين هو أحد الباحثين المشاركين في الدراسة التي نشرتها دورية «نيتشر كوميونيكشنز».

وتمكن الباحثون من تحديد مناطق عدة في الدماغ كانت بمثابة مراكز لمعالجة المعلومات، عبر شبكات ذهنية تسهم في استعادة المعلومات بشأن الأشخاص والمفردات والأماكن والعواطف والأحاسيس. وإضافة إلى توسيع طريقة فهم كيف أن العقل متشابك، قال المؤلفان: «إن كثيراً من المناطق الرئيسة في المخ التي تعرفوا عليها تميل إلى التراجع في العمل مع التقدم في العمر».

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