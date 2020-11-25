7 صيحات موضة تفرض نفسها في 2021

المصدر: إعداد: ندى الزرعوني

على الرغم من أن أسابيع الموضة هذا العام لم تكن كالمعتاد، ولم تحظ بالزخم الإعلامي المتوقع، فإن العلامات التجارية حرصت على ألا تغيب، وقدمت مجموعاتها الخاصة بربيع 2021 «رغم أنف» فيروس «كورونا» المستجد، سواء من خلال بعض العروض التي عمدت على خلق التباعد الجسدي الكافي، أو تلك التي فضلت أن تبث عروضها عبر مواقعها الإلكترونية، وهنا مجموعة من صيحات الموضة التي يجب الحصول عليها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

صنادل كاشفة

قد يكون من الحكمة الحفاظ على قدميك أنيقتين ومرتبتين مع هذه الصيحة، التي تركز على الصنادل الكاشفة جزءاً كبيراً من القدم والأصابع، واعتماد واضح على فكرة العقد المحددة لإصبع القدم الكبيرة، أو تلك المحيطة بالكاحل، وعلى ما يبدو، فإن ارتداء جوارب ملونة مع هذه الصنادل سيجعلكِ من المتبنّيات لأحدث صيحات الموضة.

«وردي العلكة»

كما لو كانت لم تكتف من إشباع العالم باللون الوردي، تعود هذه الموضة العنيدة مرة أخرى لربيع وصيف 2021، حيث تكررت التصاميم المعتمدة بالكامل على لون وردي الحلويات أو العلكة، ومع تفاوت الظلال بين الفاتحة والداكنة على منصات عروض الأزياء، إلا أن الدرجة السائدة والمتحكمة منه كانت «وردي العلكة».

قلادات طويلة

لا يمكن أن تكتمل أناقة المرأة دون إكسسواراتها، ولا يمكن اعتبار الإطلالة كاملة دون ذلك، وعلى الرغم من أن المواسم السابقة سلطت الضوء على الخواتم الكبيرة والعقود المحددة حول الرقبة، فإن الموسم المقبل يبدو أكثر حرية، مع انطلاقة موضة القلادات الطويلة المنسدلة، سواء ذات الميداليات الكبيرة المتدلية أو تلك المتدلية في طبقات.

النعال المنزلي

هل سبق أن كنت على عجل وكدتِ أن تنسي تغيير نعال المنزل المريح بحذاء الخروج؟ لا حاجة لذلك بعد اليوم، فبناءً على ما يراه محركو دفة الموضة العالمية، فإننا يمكن أن نرتدي هذه الأزواج المريحة كثيرة الزغب في كل مكان، ويرون أنها يمكن أن تتناسب وملابس الخروج الرياضية، أو الفساتين المنسابة، وغيرها الكثير.

رياضة يومية

عند الحديث عن الملابس المريحة، تأتي الرياضية منها على رأس القائمة، وفي الموسم المقبل لن تكون مريحة فقط، بل على أحدث صيحات الموضة أيضا عائدة بقوة بعد أن أصبحت متهالكة وقديمة، وإلى جانب السراويل الرياضية الـ«تراك بانتس».

رسمية بلا رسمية

مع التعوّد على العزلة والعمل عن بُعد والاعتياد على الملابس المريحة، قد يكون من الصعب العودة إلى ملابس العمل الرسمية والبدلات، كما أن عالم تنفيذ وخياطة البدلات هو الآخر قد تغيّر بشكل كبير.

بلوزات ضيقة

يمكن اعتبار هذه القطعة واحدة من أكثر ما يمكن الاعتماد عليه في الموسم المقبل وتحديداً في السفر، أو لمن ترغب في اعتماد إطلالة محافظة لا تكشف عن اليدين والرقبة، البلوزات تحمل اسم «بشرة ثانية»، ما يعني بأنها ضيقة وذات خامة خفيفة ومرنة.

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