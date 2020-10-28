الجاكت المنتفخ يطل بالأسود وباقة ألوان

المصدر: برلين - د.ب.أ

ذكرت مجلة «فرويندين» الألمانية أن الجاكت المنتفخ يحظى بإقبال كبير خلال فصل الشتاء، لأنه يحتضن الجسم بشكل رائع، ويوفر الدفء والحماية من التقلبات الجوية الشديدة، ولم تعدّ الماركات العالمية تقتصر على الزغب الطبيعي في إنتاج الجاكت المنتفخ، بل إنها تستخدم حالياً الزغب الاصطناعي، الذي يوفر الغرض نفسه.

ويعدّ الجاكت المنتفخ هو الاختيار المناسب عند البحث عن جاكت خفيف يوفر الدفء خلال الشتاء، ويمتاز السطح الخارجي لهذا الجاكت بأنه مصنوع من النايلون، والبطانة الداخلية تكون مصنوعة من الزغب الاصطناعي، التي تتمتع بخصائص عزل مثل الزغب الطبيعي.

وتأتي القلنسوة أيضاً بحافة من الفرو الاصطناعي، التي يمكن فكها من الجاكت حسب الرغبة، إضافة إلى وجود اثنين من الأشرطة المرنة في الجزء السفلي من الجاكت، لكي يتم ضم الجاكت عند منطقة الخصر، من أجل حماية الجزء العلوي من الجسم عند هبوب الرياح، وتتمثل مشكلة الجاكت المنتفخ في الظهور مثل شعار «ميشلان»، ولكن الأمر يتعلق هنا بحماية الجسم من البرد في الشتاء. ولا تقتصر ألوان الجاكت المنتفخ على الأسود التقليدي فقط، بل إنه يتوافر باللون الأخضر الزيتوني والدرجات العصرية من اللون الأحمر، ويمكن تنسيق هذا الجاكت مع البنطال، الذي يلتصق بالجسم، والأحذية المبطنة أو أحذية الكاحل.

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