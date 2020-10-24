النصف_الحلو.. بول سميث يكشف عن مؤسسته الجديدة احتفاءً بالذكرى الـ 50 لتأسيس العلامة

كشف مصمم الأزياء البريطاني المشهور السير بول سميث عن مؤسسته الجديدة التي تحمل اسمه.

ويأتي إطلاق المؤسسة احتفاءّ بالذكرى الـ50 لتأسيس العلامة، وبهدف تقديم النصح والمشورة للمهارات الشابة الإبداعية.

وستقدّم المنصة الرقمية النصائح التي تلقاها المصمم على مدى العقود الخمسة الماضية، انطلاقاً من رغبته بمشاركة خبراته مع جمهور أوسع، خصوصاً مع مسيرته الحافلة بتقديم النصائح للشباب الراغبين بتطوير مشاريعهم الخاصّة.

وستتيح المنصة للشباب نصائح وأفكار المصمم حول موضوعات مطروقة ومهمة للمتخرجين أو الراغبين بالارتقاء بمسيرتهم المهنية، إذ تغطي فئات ومجالات مختلفة: «تحديد وجهات النظر» و«ترك انطباع مميز» و«التعلم عن طريق الممارسة والتجربة». وصممت النصائح لاستقطاب مصممي الأزياء والمشرفين والناشرين الواعدين، مع منهجية ناجحة وإبداعية في مجال ريادة الأعمال.

وفي ظل الحاجة غير المسبوقة لتمويل المهن الفنية وفرص التعليم، تسهم منهجية بول الفريدة وأساليبه التي أثبتت جدارتها بالتجربة ومسيرته الناجحة المساعدة في توجيه المواهب الصاعدة نحو تنمية مشاريعهم المستدامة، والانطلاق في مسيرة مهنية مزدهرة.

يشار إلى أن السير بول سميث أحد أبرز المصممين البريطانيين، إذ يشتهر بلمسته الإبداعية التي تجمع التصاميم التقليدية والمعاصرة. كما يعرف سميث بتشكيلاته المميزة من الملابس والإكسسوارات، إذ يجمع أسلوبه الفريد الحرف التقليدية والتصاميم الحديثة لابتكار قطع عصرية وجذابة ومصممة بأسلوب فاخر. وتحظى علامة بول سميث بشعبية واسعة حول العالم، إذ نجحت في ترسيخ مكانتها والوصول إلى العالمية بأعمال في أكثر من 70 دولة، انطلاقاً من بداياتها كمتجر صغير في نوتنغهام بإنجلترا عام 1970. وبدأت العلامة مسيرتها مع إطلاق تشكيلة واحدة لأزياء الرجال، لتوسع نطاق أعمالها إلى أزياء الرجال والسيدات والأطفال.

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