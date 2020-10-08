النزيف بعد استئصال اللوزتين.. حالة طوارئ

المصدر: هامبورغ - د.ب.أ

ذكرت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين أن خطر حدوث نزيف بعد جراحة استئصال اللوزتين، يرتفع لدى الأطفال الأكبر سناً، والأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة وقصور الانتباه.

ومن العوامل الأخرى، التي ترفع خطر حدوث النزيف، الإصابة بعدوى مصحوبة بحمى واحتقان بالحلق وصعوبات البلع، في الأسابيع التي تسبق الجراحة.

وأشارت الرابطة إلى أن النزيف قد يحدث أيضاً بعد الجراحة بأسابيع عدة، مشددة على ضرورة أخذه على محمل الجد، إذ إنه يمثل حالة طوارئ تستلزم علاجاً طبياً على وجه السرعة.

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