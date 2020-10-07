وصفات منزلية تساعد على علاج بثور الفم

المصدر: هامبورغ - د.ب.أ

تعد بثور الفم مزعجة للغاية؛ إذ تتسبب في الشعور بألم في الفم، فضلاً عن أنها تفسد مظهره الجمالي.

وأوضحت مجلة «جود هيلث»، المعنية بالصحة، أن البثور تظهر إما في باطن الوجنات أو على الشفاه أو على اللسان، مشيرة إلى أنها ترجع لأسباب عدة، كالتوتر النفسي، وضعف المناعة، وتناول أطعمة معينة والجروح الصغيرة، التي تحدث أثناء تنظيف الأسنان مثلاً.

ويمكن مواجهة بثور الفم ببعض الوصفات المنزلية، على سبيل المثال، بواسطة غسول يتألف من زيت شجرة الشاي والماء؛ إذ يتمتع هذا الغسول بتأثير مثبط للالتهابات.

كما يمكن مواجهة بثور الفم بواسطة مزيج الكركم وعسل النحل؛ إذ يتمتع هذا المزيج بتأثير مضاد للبكتيريا. لهذا الغرض يتم وضع المزيج على البثور، وتركه لمدة ربع ساعة تقريباً حتى يؤتي مفعوله. ومن الوصفات المنزلية المفيدة، أيضاً، وصفة أوراق وبذور الكزبرة؛ إذ يتم غليها والغرغرة بالمنقوع لمدة ثلاث دقائق تقريباً.

وغالباً تختفي بثور الفم من تلقاء نفسها، في غضون أسبوع تقريباً. وفي حال استمرارها لمدة أطول من ذلك، ينبغي حينئذ استشارة الطبيب.

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