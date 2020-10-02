النصف_الحلو.. نصائح لمنازل مثالية في الخريف

يقدّم خبراء التصميم في انتيريرز مجموعة من النصائح لإضفاء اللمسة المثالية على المنازل خلال فصل الخريف، مع اقتراب نهاية عام 2020، إذ تشكل هذه الفترة الوقت المثالي لتجديد ديكورات المنزل مع أبرز التصاميم والألوان المناسبة للموسم الجديد. وتبرز على القائمة لفصل الخريف التدرجات الغنية والدافئة والنقشات الجريئة التي تلبي أذواق عشاق الديكور والأناقة.

ويشكّل الأزرق الكلاسيكي أبرز خيارات الموسم الجديد، حيث يمكن استخدام الإكسسوارات بتدرجات اللون الأزرق الذي تم اختياره كاللون الرسمي لعام 2020 من قبل شركة بانتون، وتبرز الوسائد ذات النقوشات الجريئة والمصابيح ذات الألوان المُتدرّجة والأعمال الفنية الكلاسيكية كخيارات مثالية لإضفاء لمسات من هذا اللون على أيّة مساحة.

يمكن تزيين غرفة الجلوس مع أريكة بتصميم متموج لإضفاء لمسة من الفخامة والرقي. تحمل هذه القطعة الفريدة توقيع علامة Jonathan Charles للمفروشات، وتأتي باللون الأخضر الحيوي الذي يشكل خياراً مثالياً ينسجم مع النقوشات والألوان الأخرى، فضلاً عن كونه لوناً قوياً وجريئاً لإضفاء لمسة لافتة على أيّ تصميم.

ويعتبر اللون الرمادي الخيار الأمثل لموسمي الخريف والشتاء، حيث يشكل خياراً عملياً ومناسباً لإضافة لمسة من الدفء على أي مساحة، حيث تتألق مجموعة غرفة النوم هذه من Jonathan Charles بتصاميم جريئة وجميلة ولمسات هندسية فريدة تكتمل مع تدرجات مميزة من اللون الرمادي.

ويجسّد اللون الرملي الترابي الخيار المثالي لإضافة طابع من البساطة على أيّ تصميم، حيث يمكن تنسيقه مع تدرجات مشابهة لإضفاء لمسة من الدفء والرصانة على الغرفة، أو استخدام تدرجات غنية كاللون الذهبي للمزيد من الفخامة والتألق، ما يضمن في الحالتين إضفاء لمسة من الأناقة المميزة على أيّة مساحة.

فيما يعكس اللون الأصفر النابض أجواء فصل الخريف، حيث يمكن اختيار هذا اللون وتنسيقه مع ألوان محايدة بتدرجات الرمادي أو الأزرق الداكن. وتشكّل أريكة Fama الخيار المثالي لهذا الموسم بفضل تدرجاتها الغنية والغامقة التي تناسب أيّ غرفة جلوس.

تدرّجات غنية ودافئة ونقشات جريئة تلبي أذواق عشاق الديكور والأناقة.

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