أكاديميان إماراتيان: القراءة العميقة أهم من عدد الكتب والصفحات

دعا أكاديميان إماراتيان القارئ إلى اتباع منهج متدرج في القراءة العلمية والتخصصية، يبدأ بالمختصرات لتكوين قاعدة معرفية ومفاهيم أساسية، ثم ينتقل إلى المؤلفات المطولة لتعميق الفهم وتحليل الأفكار، مؤكدَين أن قيمة القراءة تقاس بمدى الاستيعاب والتحصيل، وليس بعدد الكتب أو الصفحات المنجزة.

جاء ذلك خلال جلسة «فن التعامل مع المختصرات والمطولات (فقه القراءة)»، ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، بمشاركة عضو هيئة التدريس في كليات التقنية العليا، الدكتور حمد المطيري، و

المتخصص في القانون بالكليات، عمر المنصوري، حيث ناقشا أساليب القراءة الفاعلة وأبرز الأخطاء الشائعة، ودور التقنيات الحديثة في دعم البحث والمعرفة.

وأوضح المطيري أن المختصرات تمنح القارئ تصوراً عاماً عن الموضوع، فيما تتيح المطولات فهم التفاصيل والسياقات ومقارنة المصادر والروايات، محذراً من الاكتفاء بالملخصات والمقاطع القصيرة عند السعي إلى التخصص والتعمق العلمي.

من جانبه، شبّه المنصوري اكتساب مهارة القراءة باللياقة البدنية التي تتطور بالتدريب، مشدداً على ضرورة التدرج في اختيار الكتب وفهم المصطلحات قبل الانتقال إلى المراجع المتخصصة، وحذّر من الانشغال باقتناء الكتب من دون قراءتها، مؤكداً أن قراءة كتاب واحد بتمعن أكثر فائدة من امتلاك عشرات الكتب دون استيعابها، وأكد المتحدثان أهمية تدوين الملاحظات والاستفادة من الفهارس والوسائط الرقمية، مع التشديد على أن الذكاء الاصطناعي يظل أداة مساعدة لا تغني عن التحقق من المعلومات والرجوع إلى المصادر الأصلية.