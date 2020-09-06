الخبز الأبيض ضروري أحياناً.. لماذا يعاني من سمعة سيئة؟

المصدر: ميونخ - د.ب.أ

ذكرت الجمعية الألمانية للتغذية أن كمية الخبز اليومية السليمة تتراوح بين 200 و300 غرام.

وأضافت أنه من الأفضل تناول خبز الحبوب الكاملة؛ إذ إنه قليل السعرات الحرارية من ناحية وغني بالألياف الغذائية، التي تتمتع بفوائد صحية جمّة، من ناحية أخرى.

وتساعد الألياف الغذائية على الشعور بالشبع سريعاً، كما أنها تحد من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني واضطرابات أيض الدهون وسرطان الأمعاء الغليظة وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأشارت الجمعية إلى أن الخبز الأبيض المصنوع من دقيق القمح يعاني من سمعة سيئة، نظراً لأنه قد يتسبب في البدانة، إلا أنه يتمتع أيضاً بفوائد صحية في بعض الحالات المرضية.

وأوضحت أن الخبز الأبيض يحمي المعدة بعد العمليات الجراحية، وفي حالة التهابات الأمعاء المزمنة؛ إذ تتحمله المعدة في هذه الحالات بصورة أفضل مقارنة بخبز الحبوب الكاملة.

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