نساء وضعن بصماتهن على السيارات

المصدر: جوني جبور- دبي

يحمل عالم صناعة السيارات سمة «الذكورية» بامتياز، إلا أن تاريخ هذه الصناعة يحفل بوجه آخر عبر سطوع أسماء نساء تمكنّ من وضع بصماتهن، وحسّهن الأنثوي، خصوصاً في مجال تصميم السيارات،فعلى الرغم من أن غالبية السيارات حول العالم تحمل تصاميم ذكورية، فإن الفجوة بدأت بالتقلص بصورة تدريجية مع قدرة النساء على فرض بصماتهن الجمالية في هذا المجال، مدعومات بابتكارات تكنولوجية تسهل مهام المرأة على صعيد هندسة وتصميم السيارات، وتصميم التنجيد الداخلي، بجانب اختيارهن القماش المناسب، والألوان الخارجية، قبل أن تحمل الألفية الجديدة سطوع أسماء نساء نجحن أخيراً في وضع بصماتهن الكاملة على تصميم المركبات، من أبرزهن الأميركيتان ميشيل كريستينسون، ودايان آلين.«الإمارات اليوم» ترصد هنا أبرز النساء حول العالم اللائي نجحن في وضع بصماتهن الواضحة على صعيد تصاميم السيارات، سواء التصميم الكامل للسيارة، أو مكوناتها:

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