لرؤية أفضل.. لاندر روفر تزيل الإطار الاحتياطي عن صندوق ديفندر الخلفي

قررت لاند روفر الاستغناء عن الإطار الاحتياطي المثبت على الباب الخلفي الذي يعد أبرز العلامات المميزة لسيارتها ديفندر، حيث أصبح يمكن للعملاء في أوروبا طلب سيارة ديفندر 90 دون هذا الإطار باستخدام خيار يحمل اسم " Spare Wheel Removal Kit "، دون إجراء أي تعديلات شاملة على الباب الخلفي، حيث أبقت على تصميمه الأصلي مع بقاء نقاط تثبيت الإطار ظاهرة.

وقالت الشركة إن التغيير يهدف إلى منح السيارة مظهراً مختلفاً، وتحسين الرؤية الخلفية وتسهيل ركن السيارة والمناورة بها في الأماكن الضيقة، بعدما كان الإطار الاحتياطي يشغل مساحة إضافية خلفها.

كما أن إزالة الإطار تخفف وزن الباب الخلفي وتقلل المساحة اللازمة لفتحه، ما يجعل استخدامه أسهل خصوصاً في مواقف السيارات الضيقة.