أين تذهب.. «آي إم جي» ترحب بالزوّار بدءاً من اليوم بأسعار مخفضة للمقيمين

أعلنت «آي إم جي» عالم من المغامرات، واحدة من أكبر الوجهات الترفيهية الداخلية في العالم، عن إعادة فتح أبوابها واستقبال الزوّار اعتباراً من اليوم. وأعلنت الوجهة عن إطلاق عرض محدود على أسعار التذاكر للمقيمين في دولة الإمارات، لتصبح تذكرة دخول الوجهة 20 درهماً، ويدفع الزوّار 25 درهماً إضافية عند ركوب أي لعبة. وتلتزم «آي إم جي» عالم من المغامرات بتطبيق الاحتياطات الوقائية وفقاً لإرشادات السلامة الحكومية وأفضل المعايير الدولية.

وقد أطلقت «آي إم جي» عالم من المغامرات هذا العرض ليتمكن الباحثين عن الإثارة ومحبي أبطال مارفل، وشخصيات كارتون نتورك من قضاء يوم مميز والاستمتاع بالألعاب، وتناول أشهى الوجبات في واحد من منافذ المأكولات والمشروبات العديدة والمتنوّعة، أو التسوّق وشراء مقتنيات فريدة.

وتطبق «آي إم جي» عالم من المغامرات تدابير السلامة اللازمة، لضمان توفير بيئة ترفيهية سليمة وحماية الزوّار والموظفين. وقد قامت بتعقيم الوجهة بالكامل تحضيراً للافتتاح، وستقوم بتنظيف وتعقيم كل المرافق كل ساعة.

وسيُطلب من جميع الموظفين والزوّار ارتداء الكمامة والالتزام بشروط التباعد الاجتماعي. وسيتم إجراء فحص لدرجة الحرارة عند المدخل الرئيس لكل من يدخل الوجهة. وسيتم تثبيت معقمات اليدين في مواقع متعددة. وتضم «آي إم جي» عالم من المغامرات مرفقاً طبياً وطبيباً مقيماً في الموقع، للاستجابة لأي متطلبات طبية.

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