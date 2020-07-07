فنانة توثق تعرضها للتحرش: إفضحيهم ولاتسكتي عن حقك

المصدر: متابعات- حياة الحرزي

وثقت الممثلة المصرية هنا الزاهد في ساعة متأخرة من ليلة أمس، تفاصيل تعرضها للتحرش في إحدى الشوارع الرئيسية في مصر، ونشرتها بالفيديو، عبر خاصية "الستوري" المتاحة على حسابها الشخصي على " الإنستغرام"، داعية جميع النساء إلى عدم الخوف والسكوت، او التردد في توثيق هذا الامر المشين ونشره أمام المجتمع.

وبين الفيديو، تعرض الفنانة للمضايقة الواضحة أثناء قيادتها سيارتها الخاصة من طرف مجموعة من الشبان، ومحاولاتهم المتكررة مطاردة سيارة الفنانة أثناء تواجدها بالقرب من منزلها بمدينة الشيخ زايد. لمدة تقارب ال5 دقائق وكادوا أن يتسببوا في حادث مروري مروع.

وأشارت الفنانة خلال عملية توثيقها للحادثة، أن المتحرشين لاذوا بالفرار فور ملاحظتهم قيام الفنانة بتسجيل الواقعة بهاتفها المحمول، خوفا من الملاحقات القانونية المرتبطة باكتشاف هوياتهم الحقيقية.

وجهت الفنانة في آخر الفيديو رسالة توعوية داعية كل شابة تتعرض للتحرش إلى توثيق اللحظة بالصوت والصورة وعدم الخوف أبدا.

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