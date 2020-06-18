خبراء: اليود يتمتع بأهمية كبيرة للصحة

المصدر: ميونيخ - د.ب.أ

أفاد خبراء مركز حماية المستهلك بولاية بافاريا الألمانية بأن اليود يتمتع بأهمية كبيرة للصحة، إذ تحتاج إليه الغدة الدرقية لأداء وظيفتها المتمثلة في تنشيط عملية الأيض.

وأوضحوا أن جسم الشخص البالغ يحتاج إلى اليود بجرعة يومية تبلغ 200 ميكروغرام، في حين تزداد هذه الجرعة قليلاً لدى المرأة خلال فترتي الحمل والرضاعة.

وتتمثل المصادر الغذائية الغنية باليود في ملح الطعام اليودي، ومنتجات الألبان، وأسماك السلمون والماكريل والرنجة، وفواكه البحر.

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