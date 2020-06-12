النقوش النباتية.. مختارات مميّزة لربيع/‏صيف 2020

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت دار Salvatore Ferragamo عن تقديم مجموعة Silk Capsule الجديدة، ودعت زبائنها إلى استكشاف المجموعة التي تضم مختارات مميّزة لموسم ربيع/‏‏صيف 2020، من بينها فولارات وأكسسوارات، إضافة إلى الألبسة الجاهزة.

والمجموعة عبارة عن تجرية جديدة في عالم حرير Ferragamo الذي لمع نجمه في فترة الستينات، كونه رمزاً لا يمكن إغفاله، يعكس مدى حرفية العلامة التجارية، كما أنه مزيج متكامل من الذوق والبراعة وفن الزّخرفة الإيطالي، الذي بفضله غدَت العلامة اسماً لامعاً وفريداً من نوعه حول العالم.

أمّا السّمة الأبرز في المجموعة فهي التصميم الجديد والاستثنائي، إذ تتّسم بكونها مزيجاً متداخلاً من العناصر المميّزة التي اشتهرت بها القطع الحريرية التقليدية للدّار، كطبعات القطط، والأزهار، والأحذية، والفراشات، والفيَلة، والحواف المزركشة، التي تتلاقى وسط خيالات من عَبق الشرق والنقوش النباتية الفاتنة. في حين تتميّز كل واحدة من تلك الطبعات بوجود عيوب صغيرة، يتم الإبقاء عليها بشكل مقصود، وهو أمر مألوف في فن الرسم اليدوي والاسكتش، ويمكن العثور على أمثلة عنها في أرشيفات ميلانو. وتشمل القطع الحريرية ضمن المجموعة الكبسولية فولارات، وأوشحة، وعصابات رأس، وأغطية رأس بحواف جلدية وإشاربات.

أما بالنسبة للأحذية، فيعدّ حذاء Viva بتصميمه الجديد وبنسخته المزركشة إضافة لا يمكن تجاهلها ضمن المجموعة، يرافقه صندل بكعب ضخم وخفّافات وأحذية سنيكر رياضية.

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