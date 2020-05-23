3 إصدارات محدودة من الإكسسوارات النسائية خصيصاً لسوق دبي

المصدر: إعداد : ندى الزرعوني

وقت الاحتفال بالعيد قد حان، وبهذه المناسبة أطلقت دارSALVATORE FERREGAMO إصدارات محدودة من الإكسسوارات النسائية موجّهة خصيصاً للسوق في دبي. وتضم المجموعة ثلاث قطع من بين أكثر تصاميم العلامة شهرةً، عُدلت خصيصاً لتلبي أذواق الزبائن في الشرق الأوسط،إذ تم ترصيع حذاء الميول الأسود الأنيق والراقي والمكسو بالساتان بقطع من حجر الهيماتيت الأسود لإطلالة تحاكي ألوان المساء. ويقول بول أندرو موضحاً: «يأتي الكعب الكريستالي ليخلف كعب الوردة، الذي كان بحد ذاته مستوحى من الكعب العمودي الأول من نوعه الذي قام بتصميمه Salvatore Ferragamo بنفسه عام 1939. لقد تم تصميم الكعب الكريستالي بأسلوب يُبرز جمالية التفاوت والفرادة فيخلق حواراً ما بين الضوء والسطح بطريقة تبدو عشوائية، ففي كل مرّة تنظر فيها إلى الكعب الكريستالي سيبدو شكله مختلفاً. ليس ذلك عيباً فيه بل هو سرّ جاذبيته. من المؤكد أن الحذاء الذهبي اللمّاع المصنوع من جلد العجل، بفضل تصميمه ولونه الجريئين، سيسرق الأضواء من خلال اللمسة الميتاليك البراقة». بينما يعدّ حذاء ميول المصنوع من جلد العجل بلونه الذهبي الباهت (Mekong) التوليفة المثالية التي تجمع بين الأناقة والراحة في آن واحد من خلال كعبه بطول 9 سم، ولونه الذهبي اللامع الأخّاذ، في حين يُضفي كعب بلوك الهندسي، بمزيج من ألوان الأسود والذهبي والفضي، طابعاً نحتياً إلى المظهر الجمالي، وهو ما يجسّد الفخامة الهادئة لمنطقة الشرق الأوسط بكل ما للكلمة من معنى. أخيراً، تزينت الحقيبة الميني ببابيون Vara الشهيرة لكن بلمسة مختلفة، إذ تطابق الحقيبة الحذاء بشكل مثالي، بحيث تبقى وفية لإرث امرأة Ferragamo، التي ترتدي إطلالتها بدءاً من الحذاء، فتخلق مظهراً أنيقاً وأنثوياً في آن واحد. وتعدّ حقيبة Palome Lame باللون الذهبي قطعة يمكن ارتداؤها من النهار إلى الليل، ما يجعل منها الإكسسوار الأمثل.

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