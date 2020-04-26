بالفيديو.. يحضر قهوته إلى سريره ب"طائرة دون طيار"

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

يكشف وباء كوفيد-19 العالمي في كل يوم عن سلوكيات وممارسات للتحايل على صعوبات الحجر المنزلي، ويُظهر فيديو لأحد محبي القهوة، يُحضر قهوته المضلة من احد المقاهي الشهيرة باستخدام طائرة دون طيار. وأشار دميتري ماريان صانع محتوى يوتيوب، إلى أنه استقدم طلبه باستخدام طائرة من نوع دي جيه آي مافيك 2 متوسطة المدى.

وعلق ماريان سلة بالطائرة باستخدام خيط، وأرسلها إلى فرع المقهى في حيه، واتصل بالمقهى ليطلب القهوة، وسأل العاملين عن إمكانية وضعها له في السلة، وتُظهر اللقطات المأخوذة من الطائرة ارتباك عامل المقهى. واستطاع الشاب الحصور على قهوته المفضلة من دون ان ينهض عن سريره.

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