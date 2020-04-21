الشاي الأخضر وشاي المتة يشحذان الطاقة مثل القهوة

المصدر: برلين - د.ب.أ

يحتاج كثيرون إلى جرعة كافيين قبل بدء يومهم. وفي حين أن القهوة هي أشهر وسيلة لوصول الكافيين إلى مجرى الدم، لكنها ليست الوحيدة في لعبة شحذ الطاقة.

وتوضح خبيرة التغذية الألمانية أنيا هاسوليت أن «هناك أغذية كثيرة توفر الطاقة بأشكال مختلفة».

ومن بين المشروبات الأخرى التي تحتوي على كمية كافية من الكافيين للمساعدة على اليقظة هي الشاي الأخضر وشاي المتة، على سبيل المثال.

وتقول هاسوليت «يحتوي الـ 150 ميليمتراً من القهوة على 50 إلى 100 ميليغرام من الكافيين، على حسب مدة تحميصها ومعالجتها. وتحتوي نفس الكمية من الشاي الأخضر على ما بين 15 إلى 65 ميليغراماً من الكافيين، على حسب النوع ومدة التخمير، بينما يحتوي شاي المتة على نحو 40 ميليغراماً من الكافيين».

غير أنه أحياناً ما يكون مجرد احتساء شيء ما أمراً مفيداً، نظراً لأن الجفاف يمكن أن يكون السبب في الشعور بالتعب. كما أن عدم تناول ما يكفي من الطعام يسبب الشعور بالتعب.

وتضيف هاسوليت: «المكسرات مفيدة جداً هناً. فعين الجمل والمكسرات البرازيلية تسبب الامتلاء للغاية وجيدة للذهن وتوفر طاقة مستدامة أكثر من قطعة حلوى».

ولكن يجب ألا يتجاوز ما تأكله 25 غراماً، نظراً لأن المكسرات غنية بالدهون، وتحتوي أيضاً على الكثير من السعرات الحرارية.

