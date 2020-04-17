أمل جديد من مختبرات أوكسفورد: إجراء أولى التجارب العملية على عقار لـ«كورونا»

المصدر: لندن - وام

أعلنت جامعة أوكسفورد في المملكة المتحدة أن مختبراتها ستشهد إجراء أولى التجارب العملية على عقار تجريبي ضد فيروس كورونا للوقوف على قدراته وفاعليته.

وذكرت الجامعة أن التجارب ستجري على أكثر من 500 متطوع لمعرفة قدرة العقار ونجاعته في القضاء على الفيروس.

وأكد خبير اللقاحات، البروفيسور أندرو بولارد، أن التجربة ستبعث الأمل في النفوس ونجاحها يمكن أن يمهّد الطريق للوصول إلى إنتاج العقار خلال ستة أشهر من الآن في حال التأكد من فاعليته الطبية في الحد من الفيروس.

وأضاف البروفيسور أن مدة ستة أشهر تعد قياسية بالمقارنة مع الأوقات السابقة في انتاج اللقاحات المضادة والتي قد تستغرق عادة 10 سنوات لانتاج اللقاح أو المصل الجديد الذي يمكن اعتماده كدواء أو مضاد حقيقي.