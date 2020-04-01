سائق لامبرغيني متهور للشرطة: كنت ذاهباً لأجراء فحص كورونا

المصدر: وكالات

قال أسترالي أوقف وهو يقود سيارة لامبرغيني بسرعة متهورة تفوق المستوى المحدد بمرتين تقريبا في سيدني، إنه متوجه إلى المستشفى ليخضع لفحص فيروس كورونا المستجد، على ما قالت الشرطة اليوم.

وقد غُرم وسحبت منه إجازة القيادة.

وحضت الشرطة الأستراليين الذين يشتبهون بإصابتهم بكوفيد-19 الاتصال بأقرب عيادة طبية إليهم.

وقال المسؤول في الشرطة مايكل كوربوي "يجب على السائقين عدم انتهاك قوانين السير في أي ظروف كانت".

وأضاف "إذا اشتبهتم بأنكم مصابون بأعراض كوفيد-19 وتريدون الحصول على مساعدة من طبيب أو مستشفى، الرجاء الاتصال وأخذ موعد مسبق" وفي حال وجود حالة طارئة الاتصال بخدمة الطوارئ.