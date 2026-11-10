بريطانية تخرجت من أكسفورد بامتياز واختارت السباكة بدلاً من الترجمة

لم تتوقع البريطانية إيزابيل شيز أن يقودها مسارها الأكاديمي إلى السباكة، لكن تراجع الطلب على الترجمة مع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي دفعها إلى البحث عن مهنة جديدة.

وبحسب صحيفة «التايمز»، تبلغ شيز حالياً 39 عاماً، وهي أم لطفلين. تخرجت في كلية «كوينز» بجامعة أكسفورد بمرتبة الشرف الأولى في الإسبانية والدراسات الكلاسيكية، ثم حصلت على ماجستير في علم الآثار، وعملت في مشروع وثائقي قبل الانتقال إلى الترجمة.

وبدأت نقطة التحول نحو عام 2023، عندما لاحظت انخفاض حجم الأعمال التي تتلقاها، مع اتجاه عملائها بصورة متزايدة إلى ترجمة النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي. عندها بحثت عن بدائل، واختارت السباكة لرغبتها في ممارسة عمل أكثر تطبيقاً.

التحقت بكلية للتعليم المهني لإعادة تأهيل نفسها، وخلال أسابيع من حصولها على المؤهل، انضمت إلى شركة عائلية جنوب شرقي لندن. وعزّزت سرعة توظيفها قناعتها بوجود فرص في المجال.

وأثار انتقالها استغراب زملاء تساءلوا عن سبب اختيار خريجة أكسفورد هذه المهنة. لكنها ترى أن السباكة تتطلب معرفة تقنية وعملية، وإلماماً بالأدوات واللوائح، وقدرة على تشخيص المشكلات وإيجاد حلول لها.

وبالنسبة إليها، تتيح المهنة الجديدة استخدام قدراتها الذهنية في تحديات عملية؛ فالتفوق الأكاديمي والعمل الحرفي يمكن أن يجتمعا في مسار واحد.

وتعكس قصتها توجّهاً نحو المهن الحرفية، بحثاً عن استقرار مهني في ظل المخاوف من تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف المكتبية.