التهاب المعدة.. مقدمة لإصابة خطيرة

المصدر: برلين - د.ب.أ

أفادت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي بأن التهاب المعدة هو داء يصيب بطانة المعدة، وتتمثل أعراضه في آلام البطن والغثيان والقيء والشعور بالامتلاء وفقدان الشهية.

وأوضحت أن التهاب المعدة له أسباب عدة، تتمثل في أسلوب الحياة غير الصحي كالتدخين والمشروبات الكحولية، والبكتيريا مثل «هيليكوباكتر بيلوري». وفي حالات قليلة ينتج التهاب المعدة عن حالة مناعة ذاتية، إذ يهاجم جهاز المناعة الخلايا، التي تبطن المعدة، بصورة خاطئة.

ويجب علاج التهاب المعدة على وجه السرعة، نظراً إلى أنه يمهد الطريق للإصابة بسرطان المعدة. ويتوقف العلاج على السبب، حيث يتم العلاج بوساطة المضادات الحيوية، إذا كانت بكتيريا «هيليكوباكتر بيلوري» هي السبب، في حين ينبغي الإقلاع عن التدخين إذا كان أسلوب الحياة غير الصحي هو السبب. أما السبب المناعي فعلاجه صعب للغاية.