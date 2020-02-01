قريباً.. النباتات المنزلية ستنادي: أنا عطشانة.. متعبة.. أريد ضوءاً!

المصدر: وكالات

هل تمنيت يوماً أن تستطيع نباتاتك أن تخبرك بما تريد؟ تعتقد شركة أنه سيكون من الأسهل علينا الاعتناء بالنباتات المنزلية إذا ما كان لديها وجوه. وعلى حسب ما يحتاج إليه النبات من مياه أو ضوء أو تغيير في درجة الحرارة، سيتغير أصيص «لوا» الذكي من بين 15 تعبيراً وجهياً.

وإذا ما أبعد المستخدم النبات عن ضوء الشمس فستبدأ أنياب مصاص دماء في الظهور على الوجه التعبيري المبني في أصيص الزرع، وإذا ما نسي المرء ري النباتات فستلاحظ قريباً لسانها يتدلى منها.

ويضم أيضاً حساس مشاعر ليجعل الأمر يبدو كأنه عيون النبات تتبعك في مختلف أرجاء المنزل، وهذا ليس مخيفاً على الإطلاق.

وتقول الشركة المصنعة «مو - ديزاين» ومقرها لوكسمبورغ، إن الأصيص يستخدم حساسات عدة لتعقب رطوبة التربة والتعرض لأشعة الشمس ودرجة الحرارة لنقل عافية النبات. ومثلما هي الحال مع أغلب الأجهزة المنزلية الذكية هذه الأيام، يأتي هذا الأصيص مع تطبيقه الخاص حتى يمكن تعقب صحة النبات. وتبلغ كلفة الأصيص الواحد 99 يورو، ما يجعله أغلى بكثير من الأصيص العادي.