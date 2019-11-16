«ماتريسكن».. تقنية العلاج والوقاية المفضلة لدى المشاهير

المصدر: إعداد : ندى الزرعوني

تتجدد وتتطور تقنيات العناية بالبشرة، والهدف دائماً هو الحصول على بشرة نضرة وشابة، قادرة على مكافحة تأثيرات الزمن قدر الإمكان ولأطول فترة ممكنة، وتقديم وجهين مهمين في عالم الاهتمام بالجمال، سواء الوجه العلاجي أو الوقائي، مع الحرص على أن تتوافر كل هذه المواصفات ضمن علامة ذات خلفية علمية عالية الثقة.

وقد تكون ثقة مشاهير هوليوود، مثل براد بيت، وإيفا لونغوريا، ومادونا، بعلامة «ماتريسكن»، التي وصلت أخيراً للدولة، تعود للأسباب السابقة أيضاً، حيث تتميز العلامة بأدائها العالي في معالجة شوائب البشرة، وذلك بفضل تقنية «بايو تكنولوجي».

تعتمد العلامة على دمج نوعين من الجزيئات (حائزين براءة اختراع) مع السكريات والسيراميدات، ضمن عملية بيولوجية ذات صيغة فريدة قادرة على حماية البشرة بطريقة فعالة، وإعادة بناء طبقات الخلايا الخاصة بها.

تلائم منتجات «ماتريسكن» جميع أنواع البشرة من عمر 25 عاماً وما فوق، ومن منتجاتها الطبية التجميلية المفضلة، المنظّف الرغوي الفوري (173 درهماً)، قناع «أوزموبيل» (345 درهماً)، مرطب البشرة عالي الأداء (416 درهماً)، سيروم حمض الهيلورونيك (360 درهماً)، «سيروم الكولاجين إم/‏‏بي» (476 درهماً)، مرطب «آر إل/‏‏ 3» (416 درهماً)، «سيروم جي إف/‏‏ 7» (345 درهماً)، مرطب «سي آر/‏‏ 7» (248 درهماً)، وكريم «نوباد بيري – أوربيتال» (248 درهماً).