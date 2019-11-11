الجورب الطويل يطل بصيحات جديدة في الشتاء

المصدر: ميونيخ - د.ب.أ

يمثل الجورب الطويل قطعة أساسية لا غنى عنها في خزانة الثياب الشتوية؛ إذ يعمل على تدفئة الساقين من ناحية، ويضفي على المظهر لمسة جاذبية تنطق بالأنوثة من ناحية أخرى.

وأوضحت مجلة «فرويندين» الألمانية أن الجورب الطويل يزدان في خريف/‏شتاء 2019/‏2020 بشعارات ماركات عالمية عدة.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الجورب الطويل يتألق أيضاً بنقوش الحيوانات، التي تمنح المرأة إطلالة تعكس جرأتها وتفرّد أسلوبها وثقتها بنفسها.

ولتجنب المبالغة والتكلف، تنصح «فرويندين» بتنسيق الجورب الطويل المزدان باللوغو أو بنقوش الحيوانات مع قطع تتحلى بالبساطة والهدوء كتنورة قصيرة أحادية اللون، وذلك لتسليط الضوء على الجورب.