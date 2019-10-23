الوجبات الصحية الخفيفة تقلل الشعور بالتعب

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

عندما نكون منهكين بدنياً لكننا بحاجة للبقاء مستيقظين، فإن كثيرين يلجأون إلى تناول وجبة خفيفة غنية بالسكريات، لكن دراسة جديدة أظهرت أن اللجوء إلى الخضراوات بدلاً من السكر والدهون المشبعة يمكن أن يساعد على خفض أثر الحرمان من النوم.

ويمكن أن يساعد المزيد من الخيارات الصحية في التغلب على الشعور بالتعب والإنهاك، بحسب الدراسة التي نُشرت نتائجها في دورية «أميركان جورنال».

يشار إلى أن عدم السيطرة على النفس ليست هي التي تؤدي إلى تفضيل الأشخاص للطعام غير الصحي، وترك الخيارات الصحية؛ ولكن عند عدم حصول المرء على قسط كافٍ من النوم، فإن هذا يؤثر على مهارات اتخاذ القرار؛ ما يؤدي إلى تراجع قوة الإرادة، والميل للحصول على انتشاء سريع في شكل السكر.

لا يسفر ضعف عمل المخ عن اشتهاء السكريات فحسب، ولكن أيضاً إلى اشتهاء أي شيء غني بالدهون أو الدهون المشبعة أو الصوديوم.

وبالنسبة لكثيرين، لا يحدث هذا إلا أحياناً، غير أن الذين تشتمل وظائفهم على ساعات طويلة من التعب، يمكن أن يصبح تناولهم لوجبات خفيفة غير صحية، أمراً يحدث بانتظام.

وما لا يدركه كثيرون أن الالتزام بنظام غذائي صحي يمكن أن يساعد على تقليل الشعور بالتعب.