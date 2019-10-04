احتفالات «نافراتري» الكبرى في بوليوود باركس دبي

المصدر: الامارات اليوم - دبي

يستضيف بوليوود باركس دبي، المنتزه الأول والوحيد المستوحى من بوليوود في الشرق الأوسط، بما يوفره من تجارب ترفيهية بوليوودية أصيلة، احتفال «نافراتري» السنوي الفريد من نوعه في دبي على مدى يومي 10 و11 أكتوبر المقبل، يتيح خلالها للزوار التمتع بالحفلات الموسيقية الحيّة، وجولات الألعاب الشيقة والمأكولات السريعة الشهية، وفعاليات الترفيه المباشرة.

ويشهد الاحتفال إقامة عرض «كوجاراتي دايرو» التقليدي للموسيقى الشعبية، بقيادة المغني الشعبي الساخر الشهير سايرام ديف، الذي سيمنح الزوار وقتاً ممتعاً عبر إلقائه للشعر، وغنائه عدداً من القصائد، وأدائه للموشحات التراثية وعدد من الأغاني الصوفية، وذلك في 10 أكتوبر المقبل.

كما سيتمكن الزوار كذلك من معايشة استعراضات رقصات الجاربا الشعبية، بنمط بوليوودي مميز، وبمصاحبة عدد من العروض الموسيقية الشيّقة، من أداء مغني بوليوود الشهير بومي تريفيدي، والمؤدي المعروف لأغاني كوجاراتي الشعبية أرفيند فيجدا، وذلك في 11 أكتوبر المقبل.

ولا يكتمل الاحتفال في بوليوود باركس دبي من دون أشهى الأطباق والمأكولات الهندية.

ويقدم بوليوود باركس دبي لزواره عرضاً خاصاً على تذاكر الدخول إلى المنتزه ليوم واحد أو يومين مقابل 80 و140 درهماً على التوالي. فيما يمكن لزائريه الحصول على تذكرة اليوم الواحد مقابل 140 درهماً، وعلى تذكرة اليومين مقابل 200 درهم، فيما تستفيد المجموعات التي تضم عدداً أكبر من الأفراد بعروض رائعة للمشاركة في احتفال نافرارتي في المنتزه.

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