«أسبوع التصميم».. نخبة مواهب في عاصمة الإبداع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق النسخة الخامسة من أسبوع دبي للتصميم، في 11 نوفمبر المقبل، بالشراكة مع حي دبي للتصميم، وبدعم من هيئة دبي للثقافة والفنون وأودي الشرق الأوسط. وتركز هذه النسخة التي تستمر حتى 16 نوفمبر على الهوية التصميمية لدولة الإمارات عبر جهود جهات متنوعة محلية وعالمية تُعنى بالفنون الإبداعية، عبر أكثر من 200 فعالية.

وسيمنح أسبوع دبي للتصميم 2019 الزوار فرصاً للتفاعل مباشرة مع نخبة من المواهب في المنطقة، كما سيطلق حُواراً إبداعياً يرسخ مكانة دبي كعاصمة الإبداع في المنطقة.

ويعتبر «داون تاون ديزاين» معرضاً رائداً للتصاميم الأصيلة وعالية الجودة في منطقة الشرق الأوسط، وهو القلب النابض بالإبداع في أسبوع دبي للتصميم. وفي أعقاب نجاح نسخته الأولى العام الماضي، سيواصل «داون تاون إديشنز»، القسم المخصص للتصاميم محدودة الإصدار والمعدّة حسب الطلب، الكشف عن الجيل المقبل من مواهب التصميم في المنطقة. وتشمل قائمة المصممين المشاركين بأعمالهم في النسخة الثانية من هذا القسم أسماءً لامعة.

ويُعد معرض «أبواب» تركيبة معمارية مبتكرة تقدّم منصة إبداع مثلى للمصممين الموهوبين من شتى أرجاء منطقة الشرق الأوسط. وسيشارك في النسخة الخامسة من «أبواب» مصممون من الهند والسعودية ولبنان، إذ سيخوضون غمار تحدٍ لإعادة إنشاء الصفوف الدراسية المحلية المستمدة من ثقافاتهم المتنوعة عبر موضوع «طرق التعلم».

وسيسلط القيّم الضيف غسان سلامة، الضوء على قطاع التصميم الإقليمي بمعرضين جديدين وهما: «مدار» يركز على الجانب التعليمي؛ ومعرض «إنسايت - أونسايت» (الرؤية- الموقع) الذي يركز على تصميم المنتجات.

وبالتزامن مع أسبوع دبي للتصميم، تنطلق النسخة الافتتاحية من «ترينالي الشارقة للعمارة» لترسخ من مكانة شهر نوفمبر كموعد سنوي يسلط الضوء على مشهد التصميم في المنطقة. ويهدف ترينالي الشارقة إلى توفير منصة للعمارة والتخطيط الحضري في المنطقة ودفع عجلة تطور الممارسات المعاصرة والمحافظة على الإرث المعاصر في المنطقة.

200

فعالية ضمن برنامج

أسبوع التصميم الذي

يتواصل حتى 16 نوفمبر.

سيُطلق أسبوع دبي للتصميم حواراً إبداعياً يرسخ مكانة دبي عاصمة الإبداع في المنطقة.

الإمارات اليوم