10 مصمّمات إماراتيات في «أزيامي» لرائدات الأزياء

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

انطلقت فعاليات الدورة الثالثة من «أزيامي»، البرنامج التدريبي المخصص لرائدات الأزياء الإماراتيات، الذي أطلقه مجلس «إرثي» للحرف المعاصرة، التابع لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، بالتعاون مع «كلية لندن للأزياء»، بهدف توفير الدعم اللازم لتطوير أعمال المصممات الشابات ومهاراتهن في مجال صناعة الأزياء، وتوفير فرص عرض منتجاتهن عالمياً.

وتضم قائمة المصممات في الدورة الثالثة من البرنامج كلاً من ميثاء حمدان، صاحبة علامة الأزياء التجارية «Decencia»، وعائشة سالم التي تعتزم إطلاق علامتها التجارية عند الانتهاء من البرنامج، وشوق فردان، صاحبة العلامة التجارية «شوق»، وفاطمة علوي، صاحبة علامة «مزيان»، وعائشة المهيري، صاحبة علامة «OSH Collection»، وبدرية سالم، صاحبة العلامة «أبدار» للمجوهرات، وسارة الملا، صاحبة العلامة «قطعة من القلب» للمجوهرات، وموزة المزروع، صاحبة علامة «موزة المزروع» وسارة البدواوي، صاحبة علامة «By Live Designs» ووفاء بالأسود، صاحبة علامة «وفاء بالأسود».

ورشة مكثفة

انطلق البرنامج بورشة عمل مكثفة تحت عنوان «تطوير علامة الأزياء التجارية»، حيت تناولت الورشة مبادئ وأساسيات إطلاق علامة تجارية في مجال الأزياء، وكيفية بناء هوية متكاملة لها، ووضع الأهداف، وتحديد مكامن قوة وضعف الشركة، وتحديد الأسعار، وسبل ترجمة التوجهات الحديثة لتعزيز الابتكار، ومساعدة المشاركات على إدراك أهمية الممارسات الأخلاقية المستدامة في صناعة الأزياء، فضلاً عن سبل تعزيز الشراكات الإبداعية مع الحِرفيات. وأعقب ورشة العمل عدد من الجلسات الاستشاريّة والتوجيهية الخاصة لكل مصممة.

ويستكمل البرنامج جدول فعالياته، حيث تقام الورشة الثانية خلال الشهر الجاري للتعريف بأساليب التخطيط لمجموعات الأزياء الجديدة، وأهمية اختيار الأسواق والمنصات المناسبة لترويج منتجاتهن.

وتستمر جلسات التدريب والتوجيه الخاصة لكل مشاركة حتى نهاية البرنامج، لتلبية الاحتياجات التعليمية الفردية لكل المشاركات وتحديد أولوياتهن التجارية، مثل الأفكار الجديدة للمشروعات المستقبلية، وغيرها، حيث يستضيف البرنامج نخبة من المصممين والخبراء والمتحدثين الرسميين.

إشراف

ويشرف على البرنامج في دورته الثالثة، مستشار الأعمال التجاريّة في مجال الأزياء، توبي ميدوز، مؤسس ومدير شركة «تي إن إم» للاستشارات في صناعة الموضة والأزياء، ومحاضر بكليّة لندن للأزياء، ومدير العلامة التجارية «بيل آند بانتي»، المتخصصة بتصميم الأزياء النسائيّة، والحائزة على عدد من الجوائز العالمية، والتي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها. ميدوز هو أيضاً مؤلف كتاب «تأسيس وإدارة العلامة التجارية في صناعة الأزياء»، الذي تُرجم إلى ثماني لغات عالمية.

أخلاقيات الحِرف

وقالت مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، ريم بن كرم: «في إطار التزامنا بتعزيز أخلاقيات الحِرف وممارساتها المستدامة، سيوفر البرنامج للمشاركات التوجيه والإرشاد بهدف تطوير علاماتهن التجارية، من خلال تبني منهج مستدام قابل للتطبيق خلال مراحل العمل كافة، ابتداءً من البحث، والتصميم، واختيار العينات، وانتهاءً بمرحلة الإنتاج».

وأضافت: «هذا العام، يتوجب على المصممات المشاركات دمج حرفة التلي، التي تنتجها حِرفيات برنامج بدوة للتنمية الاجتماعية التابع لمجلس (إرثي)، في مجموعاتهن الجديدة، تماشياً مع التزام المجلس ببناء سلسلة توريد متكاملة، ومستدامة وضمن رؤيته الرامية لتمكين النساء العاملات في مجال الحِرف». وأكدت بن كرم أن «برنامج (أزيامي) يترجم رسالة مؤسسة نماء ومجلس (إرثي) في دعم النساء، وبناء قدراتهن، ومساعدتهن على إطلاق مشروعاتهن، خصوصاً في القطاعات الحِرفية».

مهارات ريادية

يتضمن البرنامج تدريباً أساسياً في آليات ابتكار نماذج الأعمال التجارية، إلى جانب تطوير المهارات الريادية، حيث توفر فرصة أمام المشاركات للتواصل مع نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال العلامات التجارية، والعلاقات العامة، والمبيعات، والتسويق، وفي الوقت نفسه يركز البرنامج على الممارسات الأخلاقية والمستدامة في صناعة الأزياء.

ريم بن كرم:

• «نهدف إلى تشجيع الممارسات الأخلاقية والمستدامة في صناعة الأزياء».