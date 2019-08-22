البوط العسكري.. نجم الخريف في أقدام النساء

المصدر: ميونخ - د.ب.أ

أفادت مجلة إيلي الألمانية المعنية بالموضة والجمال بأن البوط العسكري، يطل كنجم لموضة الأحذية النسائية في خريف/‏‏شتاء 2019/‏‏2020، ليمنح المرأة إطلالة قوية تعكس جرأتها، وتفرد أسلوبها.

وأوضحت أن البوط العسكري يمتاز بطابع عملي وشخصية شرسة، يرسم ملامحها النعل الضخم والأربطة والسحّاب (السوستة) والأبازيم.

ولتخفيف الطابع الذكوري القوي يمكن تنسيق البوط مع قطع مفعمة بالرقة والأنوثة، مثل فستان ذي قصّة انسيابية، أو تنورة تزدان بنقوش الكاروه أو خامات فاخرة وناعمة كالحرير والدانتيل والأورجانزا؛ إذ تخلق هذه التوليفات تبايناً مثيراً يخطف الأنظار.