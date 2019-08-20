اليوغا.. الأهداف تحدد الأسلوب المناسب

المصدر: برلين - د.ب.أ

ذكرت مجلة Shape، المعنية بالصحة والجمال، أن اليوغا لها أساليب عدة، مشيرة إلى أن الأهداف والاحتياجات الشخصية هي التي تحدد الأسلوب المناسب.

وأوضحت المجلة أن مَن يرغب في تدريب جسمه يمكنه اختيار أسلوب Crossfit Yoga، أو أسلوب Vinyasa Yoga. ويمزج الأسلوب الأول بين تمارين اختراق الضاحية واليوغا؛ إذ يشتمل على تمارين العدو وتقوية العضلات وتمارين الإطالة والاسترخاء. أما الأسلوب الثاني، فينصب اهتمامه على الحركات الانسيابية. وَمن يرغب في الهدوء والاسترخاء يمكنه اختيار أسلوب Iyengar Yoga، الذي يعمل على تحسين إدراك الذات، من خلال الحفاظ على وضعيات الجسم لمدة طويلة.