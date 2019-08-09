«ذا ميت كو» تجربة فاخرة للعيد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يوفّر مطعم «ذا ميت كو»، أحد أرقى المطاعم في دبي، تراس خارجي، وصالة أنيقة في الهواء الطلق تتمتع بإطلالات أخاذة على برج خليفة ومناظر مثالية لأي مناسبة. وتتسع المساحة الخارجية لـ35 كرسياً، حيث يمكن للزوار تذوق الأطباق اللذيذة أثناء إمتاع أنظارهم بعروض نوافير دبي الراقصة الشهيرة.

ويقدم «ذا ميت كو»، المطعم الأنيق ضمن موقعه الاستثنائي في دبي، تجربة برانش فريدة من نوعها كل يوم جمعة، حيث يوفر هذا البرانش الجديد للضيوف باقة من الأطباق الشهية المستوحاة من جنوب إفريقيا، إلى جانب تشكيلة مميزة من المشروبات والأطباق الساخنة.

وسيتسنى لضيوف الوجهة الفاخرة فرصة الانغماس في قائمة طعام مبتكرة، محضرة على أيدي فريق الطهاة المبدعين، من الأطباق اللذيذة الغنية بالمقبلات الشهية، مثل خبز الشوكولاتة والشمندر، تونا تارتار، المحار، وغيرها الكثير. كما يقدم المطعم مجموعة من الأطباق الرئيسة، من أبرزها شرائح اللحم الفاخرة المبتكرة، فضلاً عن طبق الدجاج المزدوج أو السلمون الأسكتلندي الشهي. كما يقدم المطعم أحد أطباق الحلويات مع الفاكهة الاستوائية.

والعروض الموسيقية المباشرة التي يقدمها فنانون موهوبون، والألحان الرائعة التي يلعبها منسق الأغاني عبر مكبرات الصوت.