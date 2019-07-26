الاختيار المثالي للملابس الصيفية

المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تلبي تصميمات مجموعة أناميكا خانا لربيع صيف 2019، ومجموعة أيه كيه أو كيه كل احتياجات ملابس العطلة والرحلات بتشكيلة من الأقمشة الخفيفة والعالية الجودة، التي تناسب موضة المرأة الراقية العصرية، ولقد ظهر مشاهير بوليوود ورموز الموضة مثل سونام كابور، وسونا أكشي سينها، وكاترينا كيف، وسامنثا أكنيني، والعديد غيرهم في مجموعة أيه كيه أوكي للمصممة أناميكا خانا في المهرجانات والساحات العالمية.

تهدف مجموعة أيه كيه أوكي في ذا راك باي كاتشينز إلى توفير ملابس متألقة وفريدة في تصميمها وخامتها، والتي تتوافق مع التراث والتقاليد الأصيلة، ولكنها أيضاً تواكب حلقة اتجاهات وصيحات الموضة الرائدة و الدائمة التغير، بما لديها من قطع مبدعة في التصميم، فقد بقيت المفضلة عند النساء على مر العصور.

لقد برزت بعض القطع المميزة في هذه المجموعة التي أصبحت اختياراً مثالياً لموسم الصيف، وذلك يتضمن القفطان لأوكيه أوكي، وموضة الأزياء المرسوم عليها بالحروف، والكيمونو المربوط، وغيرها من عروض أزياء تتناسب مع الصيحات الرائجة عالمياً، كما أنها تقدم فساتين تبرز الموضة والفن معاً.

تؤكد الأقمشة المطبوعة المدهشة والخامة الفريدة من نوعها أنه عند ارتداء قطع أناميكا خانا تجسّد كل قطعة شخصية المرأة وذوقها، بتعزيز الألوان الغريبة، والتفاصيل الدقيقة، والإلهام العرقي، والبساطة العصرية، وبخبرة واسعة في تصنيع قطع ذات جودة عالية بتصميمات أصلية.

بغض النظر عن مكان قضائك للعطلة، يقدم ذا راك باي كاتشينز الاختيار الأمثل لملابس العطلة الفريدة والأنيقة لخزانتك الصيفية.