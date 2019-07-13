الألم المزمن.. لغز يُحيِّر الطبيب ويُعـذِّب المريض

المصدر: برلين - د.ب.أ

يعاني بعض الأشخاص من ألم مزمن من دون سبب واضح، فما العمل؟

قالت الدكتورة آريانا بورتشر إن الألم المزمن يعد لغزاً يُحيِّر الطبيب ويُعذِّب المريض على حد سواء، موضحة أنه عبارة عن ألم في موضع ما بالجسم يشعر به المريض باستمرار دون وجود سبب عضوي واضح كمرض ما أو إصابة.

وأضافت أخصائية علاج الألم الألمانية أنه من الصعب تشخيص وعلاج سبب الألم المزمن؛ نظراً لأنه لا توجد طريقة لقياس الألم من ناحية، ولأن إدراك الألم يعتبر أمراً ذاتياً يختلف من شخص لآخر من ناحية أخرى.

وعن كيفية مواجهة الألم المزمن أوضحت بورتشر أنه ينبغي تشكيل فريق من الأطباء من تخصصات مختلفة كطبيب أمراض باطنة وطبيب عظام وأخصائي علاج طبيعي وجراح. كما ينبغي أن يضم الفريق طبيباً نفسياً نظراً لأن الألم المزمن قد يرجع إلى سبب نفسي كالاكتئاب واضطرابات الخوف والقلق.